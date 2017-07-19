Bain & Company: per 77% italiani salute e' una priorita' assoluta

Under 30 guidano il fenomeno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Oltre il 70% degli italiani considera la salute fisica e mentale come la principale priorita', con un'attenzione piu' elevata tra gli under 30 della Gen Z. E' quanto emerge dal Consumer Lab di Bain & Company, che ha analizzato le abitudini e i valori di oltre 1.500 consumatori italiani di varie generazioni, "ma con focus sulla Gen Z" (nati tra il 1996 e il 2015) ponga il benessere psicofisico davanti sia alla socialita', sia alla sfera economica.

Il dato piu' netto riguarda la salute mentale, indicata come prioritaria dal 77% degli italiani, sopra la media globale del 71%. Subito dopo arriva la salute fisica (76%), seguita da aspetti come sonno (42%) e vita sociale (47%). Il benessere finanziario e' invece considerato rilevante solo dal 27% del campione, il valore piu' basso tra quelli misurati.

Il report rileva pero' un limite strutturale al benessere: l'iperconnessione. L'83% della Gen Z dichiara un rapporto 'poco equilibrato' con lo smartphone e il 20% trascorre piu' di otto ore al giorno sui dispositivi digitali. Ne segue che il 66% segnala carenza di sonno e il 43% una riduzione della produttivita'. Nonostante cio', nel tempo libero i giovani mostrano una preferenza crescente per attivita' fisiche e cura personale: il 20% dedicherebbe un'ora all'esercizio fisico e il 17% a momenti di relax o cucina. 'La Gen Z sta reagendo alla crescente fatica digitale, riconoscendo l'impatatto negativo di un'eccessiva esposizione online e mostrando una chiara volonta' di ridurre e monitorare il proprio consumo digitale', afferma in una nota Marco Caldarelli, responsabile italiano del settore consumer products di Bain & Company.

