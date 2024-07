Bagnoli: Meloni, rivendico di aver destinato al progetto 1,218 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - Meloni ha ringraziato "il ministro Fitto, il sindaco di Napoli e commissario di Governo Manfredi" e "tutte le amministrazioni che hanno lavorato per questo obiettivo per molti mesi perche' e' stato un bel lavoro di squadra, che di fatto precostituisce le condizioni per affrontare finalmente l'opera di risanamento ambientale, l'opera di rigenerazione urbana piu' ambiziosa d'Europa. Il protocollo d'intesa che sottoscriviamo oggi prevede - ha spiegato nel dettaglio la premier - l'accelerazione di tutti gli interventi previsti dal programma di risanamento, a partire dalla bonifica completa del suolo e dell'area marina e dalla ricostruzione e il potenziamento delle infrastrutture. Ma prevede anche una serie di nuovi obiettivi, come la realizzazione dei due chilometri di waterfront, rendendo balneabile il tratto di costa; la riqualificazione di Borgo Coroglio, i 130 ettari di parco urbano con impianti sportivi e siti archeologici industriali; i 13 chilometri di percorsi ciclabili, gli 8 gigawattora di energia solare prodotta alla realizzazione di nuovi edifici, oltre alla riqualificazione di quelli esistenti, per 1.600.000 metri cubi complessivi. Un complesso di interventi che dovranno essere realizzati entro il 2031 e che, secondo le stime, generera' un indotto occupazionale di oltre 10.000 unita' tra lavoratori diretti e indiretti. Nelle prossime settimane, una volta terminate le operazioni di bonifica dalla contaminazione di amianto, saranno aperti i cantieri per la messa a terra dei primi interventi. La sfida e' trasformare un'area inquinata e abbandonata, che e' stata un simbolo di una incapacita' delle istituzioni di riuscire davvero a essere concrete nelle risposte che davano, in un moderno polo turistico, balneare e commerciale che sia all'altezza di quella straordinaria citta' che e' Napoli, di quella straordinaria regione che e' la Campania".

