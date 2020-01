Bagnoli: iniziati i lavori di bonifica nell'area dell'ex Italsider

Arcuri (Invitalia), dovrebbero concludersi nel 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Si e' svolta oggi una visita al cantiere dell'ex area Italsider di Bagnoli, dove sono iniziati i lavori bonifica, con la partecipazione del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, dell'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, del commissario per Bagnoli Francesco Floro Flores, del vice presidente della Regione Campania Fulvio Buonavitacola e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. 'Qualsiasi cosa noi diremo passera' in secondo piano rispetto al rumore delle ruspe che finalmente, dopo anni infiniti, possono operare a Bagnoli - ha detto Arcuri -. Oggi aggiungo solo un paio di cose. La prima e' che nelle prossime due settimane confidiamo di aggiudicare la gara per le bonifiche dell'area eternit, che si aggiungera' a quella iniziata oggi per lo smaltimento dei cumuli ex Morgan, che giacciono qui da vent'anni. La seconda e' che siamo molto soddisfatti dei risultati del concorso internazionale di idee: ci sono stati 160 studi che hanno presentato una loro proposta organizzati in 36 raggruppamenti. Di questi, 40 sono studi internazionali e 5, dei 36 candidati, sono composti esclusivamente da progettisti internazionali. Selezioneremo le 20 migliori candidature e poi apriremo un confronto con il territorio, cosi' da poter condividere quelli che riterremo essere i tre progetti che si aggiudicheranno il premio e sulla base dei quali sara' avviata un'attivita' progettuale. Di questo passo la bonifica dovrebbe concludersi nel 2024'.

