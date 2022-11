Aziende: inflazione e debito preoccupano piu' del clima (Marsh McLennan- Zurich)

Nuovi dati del World Economic Forum (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - L'inflazione, la crisi del debito e il crescente costo della vita sono le principali minacce per il business nei prossimi due anni nei Paesi del G20, secondo i nuovi dati del World Economic Forum. I risultati della Executive Opinion Survey 2022, realizzata dal World Economic Forum insieme a Marsh McLennan e Zurich, mostrano chiaramente come i rischi legati al clima e al digitale siano passati in secondo piano rispetto a quelli di natura economica per i 12.000 business leader intervistati tra aprile e agosto 2022 in 122 Paesi.

Non fanno eccezione gli italiani, che nella 'top 5' dei rischi piu' sentiti vedono, in ordine, la crisi del debito, l'inflazione a pari merito con possibili conflitti tra stati, il fallimento delle politiche sul clima e infine le bolle speculative.Secondo i risultati dell'indagine, i rischi economici, geopolitici e sociali, tra loro interconnessi, dominano il panorama dei rischi tra i business leader del G20, che continuano a nutrire preoccupazioni immediate per le forti turbolenze dei mercati e l'intensificarsi delle tensioni a livello politico. La crescita rapida dell'inflazione e' il rischio principale piu' comunemente citato nei Paesi del G20 intervistati quest'anno, con oltre un terzo (37%) di essi che lo identifica come una delle principali preoccupazioni, seguito dalla crisi del debito e dalla crisi del costo della vita (entrambi al 21%). Le tensioni geoeconomiche sono state identificate come il rischio principale da due Paesi del G20. Altri intervistati hanno indicato come principali preoccupazioni il potenziale collasso dello Stato, la mancanza di servizi digitali diffusi e la disuguaglianza digitale. I risultati di quest'anno sono in netto contrasto con quelli del 2021, in particolare in aree chiave come il rischio tecnologico e ambientale.

Nonostante le crescenti pressioni e l'aumento della regolamentazione negli ultimi 12 mesi - e tenendo conto degli aggiustamenti apportati all'elenco dei rischi analizzati quest'anno in risposta all'evoluzione delle tendenze economiche, geopolitiche e ambientali - le questioni ambientali risultano - tra i primi cinque rischi per i Paesi del G20 - decisamente meno sentite nel rapporto di quest'anno rispetto a quello del 2021. Inoltre, nonostante la crescente minaccia di attacchi informatici alle infrastrutture critiche, questo e altri rischi tecnologici si sono classificati tra i primi cinque rischi meno citati quest'anno.

