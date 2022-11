Aziende: inflazione e debito preoccupano piu' del clima (Marsh McLennan- Zurich) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - Piu' in generale, i risultati evidenziano anche marcate variazioni regionali tra le economie avanzate e i mercati emergenti.

Mentre i rischi economici associati all'inflazione sono stati identificati come il rischio principale dagli intervistati in Europa, America Latina e Caraibi, Asia orientale e Pacifico, le preoccupazioni sociali associate alla crisi del costo della vita hanno dominato in Medio Oriente e Africa e nell'Africa subsahariana. In Asia Centrale e in Asia Meridionale, i conflitti interstatali e le crisi del debito sono stati rispettivamente i principali fattori di preoccupazione. Carolina Klint, risk management Leader, Continental Europe di Marsh, ha dichiarato: "I business leader del G20 sono giustamente concentrati sui rischi economici e geopolitici immediati e urgenti che stanno affrontando nell'immediato. Tuttavia, se stanno trascurando i principali rischi tecnologici, potrebbero creare in futuro degli 'angoli morti', lasciando le loro organizzazioni esposte a gravi minacce informatiche che potrebbero avere un impatto importante sul loro successo a lungo termine".Peter Giger, Group Chief Risk Officer di Zurich Insurance Group, ha dichiarato: "Dopo un balzo di 2 miliardi di tonnellate nel 2021, l'aumento delle emissioni globali di CO2 quest'anno e' molto piu' contenuto - circa 300 milioni di tonnellate.

Questo grazie al crescente uso delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici. Eppure, nonostante questi sviluppi positivi, non siamo ancora in grado di raggiungere l'obiettivo di contenere l'aumento entro 1,5 gradi. La transizione verso il 'net zero' e' scesa troppo in basso nelle agende a breve termine di molti business leader.

Tuttavia, gli impatti del cambiamento climatico sono sia a breve che a lungo termine. Anche nel difficile contesto geopolitico ed economico attuale, dobbiamo concentrarci sulla costruzione di un sistema energetico piu' pulito, piu' accessibile e piu' sicuro, se vogliamo mantenere un futuro a zero emissioni a portata di mano".

