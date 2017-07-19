Avis Budget: MC, tribunale Bolzano dichiara le penali vessatorie

Obbligo di comunicare ai clienti illegittimita' clausole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Il tribunale di Bolzano ha accolto le domande di Movimento Consumatori dichiarando vessatorie le penali applicate da Avis Budget Italia (che ha sede a Bolzano) ai clienti del noleggio auto e la clausola che imponeva di presentare eventuali reclami entro 10 giorni. Le penali per sanzioni stradali, per danni al veicolo, alle chiavi o agli accessori e quella per guasto al contachilometri (con addebito di una somma pari a 250 km al giorno) sono state dichiarate vessatorie, perche' di importo eccessivo. Lo rende noto l'associazione di consumatori, assistita nel procedimento davanti al tribunale sudtirolese dai legali Paolo Fiorio e Antonio Seminara. In particolare, la penale per sanzioni stradali e' stata considerata sproporzionata rispetto al costo di gestione delle sanzioni emerso in giudizio, pari a circa 1,48 euro per multa, come accertato anche dal Tar del Lazio. Il tribunale ha condannato Avis Budget ad inviare a ciascun consumatore che abbia subito l'applicazione delle penali a partire da novembre 2013, una comunicazione sulla illegittimita' delle clausole e sul diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Secondo MC gli importi da rimborsare ai clienti sono significativi: l'associazione li stima in circa 13 milioni l'anno.

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(RADIOCOR) 14-07-26 15:25:40 (0485) 5 NNNN