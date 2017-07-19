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            Autovelox: Salvini, 3.305 dispositivi regolari attivi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - 'Attualmente sono presenti 3.305 autovelox sul territorio nazionale, omologati e autorizzati, a fronte dei 10-11mila ipotizzati quando si e' insediato questo governo'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel question time in Senato in risposta a una interpellanza urgente dei senatori della Lega. Il ministro ha inoltre citato alcuni numeri sui dispositivi disattivati perche' non in regola: 144 in Lombardia, 131 in Piemonte, 95 in Emilia Romagna, 84 in Veneto, 69 in Toscana, 47 in Friuli, 33 nel Lazio, 18 in Provincia di Bolzano, 16 in Liguria, 12 in Abruzzo, 9 in provincia di Trento, 8 in Sicilia, 6 in Sardegna. Nelle aree urbane il ministro ha citato 111 dispositivi disattivati nella citta' metropolitana di Milano, 28 nella citta' metropolitana di Roma e 28 a Torino.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 23-07-26 16:14:32 (0598)INF 5 NNNN

              


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