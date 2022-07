Autotrsporto: Ugge' (Conftrasporto), decreto Mims premia dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - 'Un risultato considerevole per tutto il mondo dell'autotrasporto, un obiettivo centrato del quale daremo subito notizia a tutti i nostri associati. Oggi e' un giorno importante per il mondo dell'autotrasporto, che da troppo tempo sta vivendo una situazione di difficolta', tra il caro gasolio, la carenza di autisti, la necessita' di stabilire regole comuni in Europa anche sul fronte della sicurezza', cosi' il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Ugge', che guida anche la Federazione degli Autotrasportatori Italiani (Fai) commenta la notizia relativa al decreto Mims, firmato oggi, che consente alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto merci conto terzi di usufruire di un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore.

'Un esito per nulla scontato che premia l'impegno e la serieta' di quelle associazioni del settore che hanno privilegiato la strada del dialogo rispetto a quella della protesta sterile e rumorosa', commenta Ugge'. 'Alla luce della sigla da parte del ministro - continua il presidente di Conftrasporto - diventa evidente come gli atteggiamenti negativi e le prese di posizione assunte in tutta questa vicenda da alcune (minori) sigle datoriali fossero strumentali e avessero obiettivi principalmente politici e di visibilita'. Quella di oggi e' la prova che nella maggior parte dei casi i risultati non si ottengono per contrapposizione, ma per dialogo'. 'Ora si apre la fase di confronto sulle regole, tutt'altro che secondaria', conclude Ugge'.

