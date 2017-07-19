Dati
            Autotrasporto: Mit, nessun ok a progetto televisivo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - 'Il piano comunicazione del Mit non ha mai previsto ne' approvato un progetto televisivo sull'autotrasporto, su cui erano state formalizzate perplessita' a febbraio, ribadite a marzo e ripetute a settembre. Lo studio del progetto editoriale, ancora non ultimato, e' una iniziativa del Comitato autotrasporto che puo' agire in autonomia e che se ne assumera' tutte le responsabilita''. Cosi' una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

