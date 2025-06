Autotrasporto: Federtrasporti, Rc auto +12,6% nel periodo 2023-25

Superiore a incremento rilevato dall'Ivass (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Un aumento del 12,6% dei costi per l'Rc auto nel periodo 2023-2025. E' l'incremento registrato dall'Osservatorio Federtrasporti per un mezzo pesante che in media percorre 100mila chilometri all'anno. Attualmente il costo al km della polizza assicurativa per un veicolo adibito al trasporto merci e' pari a 0,134 euro e rappresenta circa l'8% degli oneri totali. I dati si leggono nel libro 'Quando la coperta e' corta - Come proteggersi dai rischi assicurativi', a cura della rivista 'Uomini e Trasporti' che verra' presentato domani a Bologna. L'aumento dei premi per l'autotrasporto, informa il libro, e' superiore a quello rilevato a livello nazionale dall'Ivass che dal 2022 al 2024 registra un incremento del 10,1%, ed e' avvenuto in presenza di calo degli incidenti stradali gravi che vedono coinvolto un mezzo pesante. Il testo evidenzia infatti che - in base al dato Istat del 2023 (l'ultimo disponibile) - sono in diminuzione del 32,5% i morti negli incidenti stradali tra gli occupanti un autocarro. Inoltre, secondo il libro, 'fa gia' intravedere una tendenza positiva che si sta concretizzando con l'introduzione degli Adas, i dispositivi tecnologici di sicurezza obbligatori sui mezzi pesanti a partire da luglio 2024, ma gia' disponibili sui nuovi modelli da diversi anni'.

