Autotrasporto: Federtrasporti, Rc auto +12,6% nel periodo 2023-25 -2

Cresce il rischio di forti di merce (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,16 giu- Il libro documenta inoltre come l'Italia sia anche uno dei paesi europei a maggior rischio per i furti delle merci. Secondo l'ultimo rapporto compilato da TT Club, BSI e TAPA EMEA il numero delle rapine di merce trasportata via strada nel 2023 risultava quadruplicato rispetto a due anni prima. Tra le cause del primato anche la scarsita' di aree di sosta sicure: secondo 'Uomini e Trasporti' c'e' un parcheggio ogni 289 camion in circolazione. 'A giocare un ruolo determinante in Italia - informa 'Uomini e Trasporti' (tanto da guadagnare uno degli indici piu' alti in Europa nella classifica dell'Organised Crime Index), sarebbero anche le infiltrazioni mafiose e camorristiche nella logistica e la posizione geografica che rende il Belpaese la prima porta d'ingresso in Europa per diverse catene logistiche. Sono i generi alimentari i piu' esposti, seguiti da abbigliamento, moda e prodotti farmaceutici, mentre la piu' alta concentrazione di crimini si rileva nell'area milanese, in particolare lungo le autostrade A50, A64, A1 e l'A4.

