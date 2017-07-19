Autotrasporto: Cgia, un'impresa su 5 rischia di chiudere con caro diesel

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Un'impresa del settore dell'autotrasporto su cinque rischia di chiudere entro la fine dell'anno, schiacciata da crisi di liquidita', aggravata dall'ipotesi che il prezzo del diesel potrebbe rimanere costantemente sopra i due euro al litro sino alla fine del 2026. E' quanto emerge dalle stime dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre. A fronte di 67.350 imprese del settore dell'autotrasporto presenti in Italia, oltre 13.000 di queste potrebbero essere costrette ad arrendersi entro la fine di quest'anno. La Cgia sottolinea che per un'impresa di autotrasporto media il gasolio rappresenta circa il 30% dei costi operativi totali. Se il carburante aumenta, questo costo extra viene assorbito interamente dal trasportatore. Il prezzo del diesel alla pompa in modalita' self oggi e' mediamente pari a 2,135 euro al litro. Nonostante il taglio delle accise, rispetto all'inizio della guerra nel Golfo l'incremento di prezzo e' stato del 24% (+0,415 euro al litro) e rispetto al 31 dicembre scorso, il rincaro e' stato del 30,6% (+0,50 euro al litro). Considerato che un serbatoio di un mezzo pesante contiene circa 500 litri di gasolio, oggi ad un autotrasportatore fare il pieno al proprio Tir costa 1.067 euro, 207 euro in piu' rispetto ad un mese e mezzo fa e 250 euro in piu' se la comparazione viene eseguita con la fine dell'anno scorso. Ipotizzando che il prezzo del diesel odierno rappresenti il dato medio del 2026, quest'anno - sottolinea la Cgia - per rifornire un mezzo pesante il proprietario dovrebbe spendere 76.860 euro, praticamente quasi 17.500 euro in piu' di quanto ha speso nel 2025.

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(RADIOCOR) 18-04-26 12:34:48 (0289) 5 NNNN