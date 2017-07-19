Autotrasporto: Anita, piu' competitivi con applicazioni AI

Morelli: migliorare relazioni domanda-offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - 'Le applicazioni di Intelligenza Artificiale dovranno affiancare l'uomo nello svolgimento delle attivita' aziendali: e' importante che le aziende informino e coinvolgano in modo adeguato il personale che utilizzera' l'IA per superare eventuali resistenze, curandone la formazione e l'acquisizione delle nuove competenze necessarie alla nascita di nuove figure professionali'. Lo ha detto il presidente di Anita Confindustria (Autotrasporto e logistica) Riccardo Morelli in un passaggio della relazione letta in occasione dell'Assemblea annuale degli associati, in svolgimento oggi e domani a Gubbio. Morelli ha sottolineato anche l'urgenza di migliorare le relazioni tra committenza industriale, mondo della distribuzione e fornitori dei servizi di trasporto e logistica. 'Su questo punto - ha riferito - abbiamo avviato una riflessione insieme a Confindustria, partendo da una comune consapevolezza: i servizi di trasporto e logistica sono fattori di competitivita' per le imprese della produzione, ma le interazioni tra la domanda e l'offerta di questi servizi puo' e deve essere migliorata'. L'obiettivo, ha concluso, e' di creare valore per ciascuna delle parti e per il Sistema Paese, sfruttando il potenziale degli strumenti offerti dalla digitalizzazione. Morelli ha comunque riconosciuto che, 'grazie al Pnrr e al lavoro svolto sul Bando LogIN Business dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Ram, e' arrivato per la prima volta un impulso concreto, capace di accelerare il percorso di transizione digitale in atto'.

