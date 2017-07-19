Autotrasporti: Cgia, tra pedaggi e carburante costi fissi alle stelle nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Per quanto riguarda il numero di imprese attive nell'autotrasporto, a livello regionale le situazioni piu' critiche si sono verificate in Valle d'Aosta con una contrazione del 34,1% in dieci anni (in valore assoluto a -29), nelle Marche del 33,4% (-1.062), nel Lazio del 32,5% (-2.238), in Friuli Venezia Giulia del 30,5% (-449) e in Sardegna del 30,2% (-722). Per contro, l'unica regione che puo' contare su un saldo positivo e' il Trentino Alto Adige con il +12,1% (+165). Come si legge nel rapporto, "le crisi economiche che si sono succedute in questo periodo hanno contribuito in misura determinante a ridurre la platea delle imprese di questo settore. Senza contare che soprattutto nel Nord si e' fatta sentire la concorrenza dei vettori stranieri, in particolare quelli provenienti dai paesi dell'Europa dell'est". Tuttavia, un contributo importante a questo ridimensionamento "e' ascrivibile anche all'elevato numero di aggregazioni e acquisizioni che si sono verificate in questo ultimo decennio, provocando, in particolare, una forte decurtazione del numero delle imprese monoveicolari. Un cambiamento non del tutto negativo". In Italia, l'autotrasporto ha un'importanza strategica a livello economico e di sostegno del Made in Italy, visto che almeno l'80% delle merci in Italia viene movimentato su strada, almeno in una fase del suo percorso. Inoltre, l'autotrasporto svolge una funzione chiave nell'integrazione con gli altri sistemi di trasporto.

Tra gli elementi di fragilita' ci sono la concorrenza sleale, la carenza di autisti e un deficit infrastrutturale. A questo si aggiunge la sfida ambientale. Ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e' una priorita' condivisa, ma la transizione verso soluzioni piu' sostenibili richiede investimenti elevati e tempi lunghi.

