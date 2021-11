Autostrasporto: Sangalli, oltre 40% delle imprese ha mezzi a basso impatto

AV non garantisce sviluppo di servizi di trasporto/logistica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Il settore dell'autotrasporto non intende negare la necessita' di una svolta, e le imprese del comparto stanno andando nella direzione giusta: oltre il 40% delle imprese ha acquistato mezzi a minore impatto ambientale". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli in tema di autostrasporto, aprendo il VI Forum internazionale di Confrasporto-Confcommercio, questa mattina a Roma. "Serve pero' - ha aggiunto - un maggior sostegno per favorire il rinnovo del parco circolante; e servono nuove infrastrutture". "Penso, ad esempio - ha spiegato - a porti facilmente accessibili sia dal mare che dalla terraferma; oppure all'alta velocita', che deve essere di rete, nel suo complesso, quindi disponibile per tutti. Direi un'alta velocita' democratica". Il presidente di Confcommercio ha sottolineato che la maggior parte delle risorse del Pnrr destinate alle infrastrutture "si concentra sul potenziamento della rete passeggeri, che da sola non garantisce lo sviluppo dei servizi di trasporto e logistica integrati di cui il Paese ha bisogno". "Il nostro Paese - ha concluso - non puo' rinunciare ai servizi di trasporto capillare che l'autotrasporto garantisce: occorre, secondo noi, una strategia duratura nei confronti dell'intermodalita'".

Fro

(RADIOCOR) 09-11-21 12:05:49 (0285) 5 NNNN