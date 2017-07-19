Autostrade: Zaccheo (Art), a breve ok a nuovo sistema tariffario

Dopo chiusura consultazione il 16 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - La consultazione avviata dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) sul sistema tariffario per le nuove concessioni autostradali si e' concluso 'lo scorso 16 luglio e il procedimento di valutazione delle osservazioni, con la conseguente approvazione definitiva del sistema tariffario, si concludera' nelle prossime settimane'. Lo ha detto il presidente dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, illustrando, questa mattina alla Camera, la relazione al Parlamento sull'attivita' svolta nel 2024-2025.

Il lavoro dell'Art, ha ricordato Zaccheo, ha tenuto conto delle novita' introdotte dal Dl Infrastrutture e mira a 'garantire maggiormente il bilanciamento tra l'esigenza di conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, la sostenibilita' degli investimenti e la necessita' di contenere i costi per l'utenza, promuovendo una gestione sempre piu' improntata a criteri di efficienza, responsabilita' e trasparenza'.

Fro

(RADIOCOR) 17-09-25 11:20:41 (0265)INF 5 NNNN