Autostrade per l'Italia: Giana, nostra rete genera valore, ci passa parte del pil

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'La nostra rete genera valore: una parte consistente del Pil italiano passa ogni giorno dai principali nodi autostradali nazionali'. E' quanto ha affermato Arrigo Giana, amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia, in occasione degli 'Stati generali dei trasporti e della logistica' promosso da Confindustria e in corso a Roma. 'Una realta' - ha aggiunto - che evidenzia il ruolo strategico delle infrastrutture nel garantire il funzionamento dell'economia reale, contribuendo alla crescita nazionale. L'efficienza delle infrastrutture di trasporto rappresenta infatti una condizione essenziale per la continuita' delle filiere produttive, la competitivita' delle imprese e la capacita' del Paese di connettere territori, persone e mercati. Oggi come ieri il sistema dei trasporti continua a essere trainato dalla mobilita' su strada, che copre circa il 90% degli spostamenti passeggeri e l'85% del traffico interno delle merci'.

L'importanza della rete autostradale, ha spiegato Giana, emerge chiaramente dall'analisi della distribuzione della popolazione e delle attivita' produttive sul territorio: quasi l'80% degli addetti del settore manifatturiero opera in aziende situate a meno di 20 chilometri da un casello, mentre circa il 47% degli italiani, pari a 28 milioni di persone, vive entro 10 chilometri da uno svincolo autostradale.

Numeri, conclude, che testimoniano il profondo legame tra sviluppo economico, insediamenti produttivi e accessibilita' garantita dalla rete autostradale.

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