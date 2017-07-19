Dati
            Notizie Radiocor

            Autostrade: Mit, in Dl infrastrutture proroga commissari A24 e A25

            Fondi per la manutenzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 feb - 'Nel decreto infrastrutture e' prevista la proroga dei due Commissari straordinari gia' incaricati degli interventi sull'autostrada A24-A25, che collega Roma a L'Aquila. Il primo continuera' a occuparsi delle opere relative all'ambito idrico e alla messa a norma sismica della galleria del Gran Sasso; il secondo restera' responsabile degli interventi di messa a norma sismica sull'infrastruttura nel restante tracciato autostradale'. Lo comunica il Mit in una nota, aggiungendo che 'la disposizione prevede inoltre l'assegnazione al Mit delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria'.

