Autostrade: misure a favore utenti locali per disagi cantieri Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia ha autorizzato oggi l'Amministratore Delegato ad attivare tutte le opportune azioni e interventi a favore degli utenti nel caso in cui le attuali cantierizzazioni presenti sulle tratte liguri generino un impatto particolarmente rilevante e prolungato sulle condizioni di traffico. Particolare attenzione sara' rivolta alle tratte cittadine ad alta densita' di circolazione e che non presentano alternative viabilistiche. Per tutta la durata degli interventi, Autostrade per l'Italia effettuera' una costante attivita' di monitoraggio della viabilita' sulle tratte interessate dagli interventi e mantenendo un raccordo operativo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le Regioni Liguria e Piemonte e la Prefettura di Genova.

com-arl

