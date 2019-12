Autostrade: ministero chiede a concessionari la mappa delle barriere acustiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - Il ministero delle Infrastrutture ha formalmente richiesto oggi a tutte le concessionarie autostradali indicazioni relative alla mappatura delle barriere acustiche installate sulla rete, per la verifica dello stato funzionale e l'eventuale adozione di misure idonee alla loro riqualificazione, sulla base dei parametri di sicurezza. Inoltre, si e' tenuto un incontro con Autostrade per l'Italia per affrontare tutti i profili di criticita' della rete, con specifico riferimento alla Liguria, alle Marche e all'Abruzzo, regioni nelle quali sono stati assunti provvedimenti dall'autorita' giudiziaria. Sono state valutate tutte le opportune e necessarie misure al fine di garantire la sicurezza e la fruibilita' delle autostrade attualmente interessate dalle restrizioni alla viabilita'. Sulla base di tali elementi e, all'esito delle verifiche in corso, il Mit ha richiesto al concessionario l'adozione di ogni misura utile al superamento delle criticita'. In tale contesto Aspi si e' anche impegnato a valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all'utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza.

com-arl

(RADIOCOR) 27-12-19 19:43:56 (0345)PA,INF 5 NNNN