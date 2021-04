Autostrade: in Liguria sospesi i cantieri durante il periodo estivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - 'Stiamo rispettando gli impegni dei cantieri in area ligure. Per la Gronda di Genova gli espropri sono completati ed e' stato avviato un lotto preliminare. Il progetto esecutivo e' stato completato, ora auspichiamo che possa essere definitivamente approvato entro il mese di settembre'. Lo ha detto Enrico Valeri, direttore gestione reti di Autostrade per l'Italia, durante l'audizione presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera dove sono intervenuti anche i rappresentanti di Societa' autostrada Ligure Toscana (Salt) e Autostrada dei Fiori in merito alla viabilita' e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri. Per gli interventi in corso, 'i cantieri nelle aree liguri con le opere piu' impattanti - ha proseguito Valeri - verranno sviluppati nei mesi con i livelli piu' bassi di traffico, quindi dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 15 ottobre al 30 novembre. I lavori saranno sospesi duranti i ponti e nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre, inoltre dalla seconda meta' di maggio i cantieri verranno rimossi nei weekend. Sulle barriere antirumore a fine giugno avvieremo la cantierizzazione, ma a breve parleremo con la Regione per pianificare gli interventi'. Salt ha annunciato che completera' tutti gli interventi in corso sulle 13 gallerie liguri della A12 entro giugno mentre Autostrada dei Fiori ha comunicato che i lavori sulla A10 e sulla A6 per l'adeguamento delle gallerie, dei viadotti e delle barriere di sicurezza hanno portato a una riduzione dell'incidentalita' nel corso degli anni.

