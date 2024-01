Autostrade: dopo le code rimosso cantiere Albenga-Finale Ligure per prossimi rientri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sara' rimosso nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio il cantiere autostradale nel savonese tra Albenga e Finale Ligure che ha generato i maggiori disagi nella giornata di ieri per evitare nuove code per i prossimi rientri dalle vacanze. Resteranno due corsie libere per senso di marcia per agevolare gli spostamenti legati ai rientri. Lo ha comunicato in una nota la Regione Liguria, dopo le polemiche delle ultime ore, precisando che il tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture il 6 dicembre scorso, con la partecipazione di Regione Liguria, Anci, Anas, Comune di Genova e concessionarie autostradali della Liguria, aveva delineato una calendarizzazione proprio per ridurre chiusure e scambi di carreggiata nel periodo compreso tra il 7 dicembre e l'8 gennaio, durante le festivita'.

'Pur comprendendo la necessita' da parte del concessionario di adeguare le gallerie alle norme europee, riteniamo che il concessionario abbia sottovalutato l'impatto determinato dal cantiere' si legge nella nota. 'Resta chiaro che il piano di alleggerimento che viene messo in campo in ogni periodo festivo non puo' evitare taluni disagi causati dagli ingenti lavori di messa in sicurezza della rete autostradale che sconta molti anni di colpevole ritardo, come accade anche sulle principali altre direttrici della penisola e tanto meno gli eventuali sinistri, certamente non preventivabili e spesso causa o concausa dei principali disagi', conclude.

