Autostrade: conclusa la prima fase trimestrale di controlli di ponti e viadotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Si e' conclusa nei tempi prestabiliti la prima fase trimestrale di controlli e monitoraggi di ponti e viadotti su tutta la rete nazionale di Autostrade per l'Italia. Le verifiche sono state effettuate dal consorzio di imprese specializzate composto da Bureau Veritas, Tecno Lab, Tecno-Piemonte, Proger. Prosegue inoltre l'organizzazione di ispezioni a campione effettuate dai tecnici del dicastero sulle opere d'arte. Autostrade per l'Italia ha comunicato al ministero delle Infrastrutture e trasporti che potra' recepire gia' entro il prossimo luglio le nuove linee guida per la sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti recentemente emanate dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Aspi infatti sta gia' adottando diversi princi'pi contenuti nelle linee guida e, in fase di consultazione, ha formulato al Consiglio superiore delle proposte tecniche, che sono state recepite. Si concludera' entro la meta' di giugno anche la prima fase dei controlli di sicurezza di tutte le 587 gallerie presenti sulla rete Aspi, che ha interessato finora il 90% dei fornici: tale attivita' non si e' interrotta anche durante le fasi piu' acute dell'emergenza Covid19, nonostante si siano verificati dei rallentamenti rispetto alla programmazione di inizio anno, dovuti alla riduzione del personale tecnico a disposizione e alla difficolta' di approvvigionamento dei materiali di cantiere. A seguito del superamento del lockdown totale, e' stato dunque possibile riprendere a pieno regime le attivita' di ispezione in galleria. Le regioni dove si e' sostanzialmente conclusa la prima fase dei controlli sono Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Marche, Abruzzo. Per quanto riguarda il territorio ligure, in questi giorni la competente direzione di tronco di Aspi sta ultimando il programma di ispezioni ed effettuando controlli sulle gallerie delle tratte cittadine di Genova, sulla base di un piano di lavori gia' trasmesso al Mit e condiviso con le istituzioni territoriali competenti (Regione Liguria,

Comuni, Prefettura).

