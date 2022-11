Autostrada A24-A25: Mit, scongiurato l'aumento del pedaggio

Incarico ad Anas per piano di abbattimento delle tariffe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Fonti del Mit informano che non ci sara' "nessun aumento delle tariffe per percorrere l'A24/A25". La dichiarazione, si spiega, e' arrivata "dopo una serie di approfondimenti culminati con una riunione tecnica" avvenuta oggi al ministero delle Infrastrutture tra il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, rappresentanti dell'Anas e il commissario straordinario Marco Corsini. Entro il mese di dicembre e' in programma un incontro "aperto a tutti gli amministratori locali per un confronto a 360 gradi". Fonti del Mit informano inoltre che il ministro "ha dato mandato ad Anas di stilare un piano di fattibilita' per l'abbattimento del pedaggio".

"E' stato anche affrontato il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale: 400 milioni i fondi che saranno impegnati per il 2022 e un miliardo quelli per il 2023".

