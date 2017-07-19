Autonomia: Upb, inserire Lep in strategia completamento federalismo fiscale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - I Lep - osservano ancora dall'Upb - andrebbero confermati o aggiornati nel Piano strutturale di bilancio, che dovrebbe dare evidenza della coerenza fra l'andamento prospettico dei relativi fabbisogni standard e il tasso di crescita della spesa netta che il Paese si impegna a rispettare. Un altro elemento che richiede attenzione - e sul quale si e' pronunciata la Corte costituzionale - riguarda il tema del finanziamento delle funzioni eventualmente trasferite attraverso compartecipazioni al gettito erariale. In assenza di meccanismi perequativi analoghi a quelli previsti dal federalismo fiscale simmetrico, secondo l'Upb potrebbe determinarsi nel tempo una divergenza tra gettito e fabbisogni standard, con rischi per la garanzia dei Lep - nel caso il primo fosse inferiore al secondo - e per la responsabilizzazione delle Regioni, nel caso opposto. In tale prospettiva, 'appare opportuno valutare un raccordo con i meccanismi perequativi che dovranno essere definiti per le Regioni a statuto ordinario', e' l'osservazione. Piu' in generale, il disegno di legge delega 'tende a confermare i Lep gia' desumibili dalla normativa vigente, limitando l'impatto finanziario immediato. Tale schema, comunque, richiede una complessa attivita' di ricognizione della spesa e di determinazione dei fabbisogni standard 'depurati' da inefficienze e sprechi, oltretutto da realizzare in tempi particolarmente compressi (nove mesi) considerando anche la numerosita' delle funzioni coinvolte.

