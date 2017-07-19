Autonomia: schemi intesa preliminare alla Conferenza unificata entro 60 giorni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - Dopo l'ok del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, e Veneto, il primo step del percorso istituzionale e' la fase dei pareri: entro i prossimi 60 giorni il parere della Conferenza Unificata, entro i successivi 90 giorni il parere delle Camere con atti di indirizzo. Questa fase si concludera' con il ritorno degli schemi di intesa in Cdm, con il Governo che stilera' gli schemi di intesa definitiva e li inviera' alle rispettive Regioni. Il secondo step del percorso istituzionale e' la fase delle approvazioni: la Regione deve approvare l'intesa definitiva e darne comunicazione al Governo, dopodiche' il Cdm delibera l'intesa definitiva e un disegno di legge di approvazione dell'intesa entro 45 giorni. Il ddl viene trasmesso alle Camere, con l'intesa, per poi essere sottoposto alle Camere nel suo passaggio definitivo. Questa fase si conclude con l'approvazione delle Intese da parte del Parlamento, andando a completare il percorso di attribuzione.

