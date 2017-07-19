Autonomia: no Aula Senato a richiesta opposizioni su slittamento esame pre-intese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - L'Aula del Senato ha respinto la richiesta avanzata a nome delle opposizioni dal capogruppo del Pd, Francesco Boccia, di far slittare alla prossima settimana l'esame e il voto delle risoluzioni sulle intese preliminari del Governo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto in materia di autonomia. Nel pomeriggio si svolgera' dunque la discussione mentre il voto e' previsto domani.

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(RADIOCOR) 15-07-26 11:50:20 (0304)PA 5 NNNN