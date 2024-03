Autonomia: Meloni, polemiche su giunta Alto Adige? Io cintura nera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bolzano, 12 mar - 'Io sono cintura nera di contestazioni'. Cosi' la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha replicato a chi le chiedeva un commento per le polemiche in Alto Adige in merito alla composizione della maggioranza provinciale, che ha visto la Svp allearsi a Fratelli d'Italia. 'E' una dinamica che, in politica, e' abbastanza normale - ha aggiunto -. C'e' sempre qualcuno che non e' d'accordo, e' normale, giusto e democratico, pero', poi, la giunta nasce anche sulla base di risultati elettorali, per cui bisogna anche rispettare il voto della maggioranza dei cittadini'.

