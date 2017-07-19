Autonomia: Freni, avanti con attuazione, rapidi su Lep e intese Regioni

'Allargare perimetro Ddl Roma Capitale a Milano e Venezia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 23 ago - Rispetto alla riforma dell'Autonomia, 'ora si tratta di andare avanti con l'attuazione di un disegno istituzionale che poggia su un sistema di pesi e contrappesi in grado di valorizzare le potenzialita' e le specificita' dei singoli territori e allo stesso tempo di garantire una maggiore qualita' dei servizi a tutti i cittadini'. Cosi' il sottosegretario al Mef, Federico Freni, in occasione del Meeting di Rimini. Quanto ai prossimi passi, 'da una parte bisogna procedere spediti con l'adozione dei decreti attuativi per la definizione dei Lep' e dall'altra 'penso che i tempi siano maturi affinche' gia' nelle prossime settimane si possa arrivare a firmare le prime intese con quelle Regioni virtuose che possono garantire una maggiore qualita' dei servizi proprio grazie a un maggiore autonomia'. Se Regioni come la Lombardia e il Veneto 'sono gia' pronte, non si capisce per quali ragioni dovremmo ancora temporeggiare'.

E dopo il ddl costituzionale su Roma Capitale, secondo il sottosegretario, 'occorre allargare il perimetro del disegno di legge costituzionale per Roma con l'obiettivo di includere realta' come Milano e Venezia che, come la Capitale, hanno bisogno di una maggiore autonomia per rispondere al meglio ai profondi cambiamenti che stanno attraversando le citta''.

