Autonomia: Fitto, no rischi ma opportunita' per Sud, testo Dl ancorato a garanzie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Matera, 03 mar - "Non e' quello che puo' produrre il disegno di legge sull'autonomia differenziata a doverci preoccupare, ma i ritardi dai quali partiamo". Il ministro agli affari europei, le politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, a margine del convegno "La sfida del cambiamento e le nuove traiettorie di sviluppo sostenibile" in occasione dell'assemblea pubblica di Confindustria Basilicata aggiunge: "credo che il testo possa mettere in campo non un rischio, ma un'opportunita' per il Sud. Ci deve far preoccupare piu' il quadro dal quale partiamo, rispetto al testo. Quindi occorre capire come intervenire per cambiarlo e modificarlo". E aggiunge: "Il confronto e' in atto, ma il testo del disegno di legge e' molto bene ancorato a garanzie per il mezzogiorno d'Italia".

Ale

(RADIOCOR) 03-03-23 16:45:08 (0446)PA 5 NNNN