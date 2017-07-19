Autonomia: disco verde Aula Senato a risoluzioni maggioranza su pre-intese

Con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - L'Aula del Senato ha approvato le quattro risoluzioni della maggioranza sulle intese preliminari in materia di autonomia del Governo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Gli schemi di pre-intesa (due per ogni Regione) riguardano le seguenti materie: 'protezione civile', 'professioni' e 'previdenza complementare e integrativa' e 'tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica'. Il voto e' avvenuto per alzata di mano tranne che per il documento relativo alla Regione Veneto, approvato con voto elettronico con 84 si' e 59 no e nessun astenuto.

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(RADIOCOR) 16-07-26 12:58:19 (0371) 5 NNNN