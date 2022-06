Autonomia differenziata: Gelmini, piena definizione Lep imprescindibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - 'La bozza di Ddl sull'autonomia differenziata assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede infatti che nelle 4 materie in cui la legge sul federalismo fiscale impone i Lep, e cioe' sanita', assistenza sociale, trasporto pubblico e istruzione, le Regioni non possano essere destinatarie di funzioni ulteriori fin quando i Lep non saranno definiti. Voglio ribadirlo con chiarezza: nelle citate materie, che coprono peraltro gran parte della spesa regionalizzata, non ci saranno trasferimenti di funzioni finche' non saranno garantiti i Lep. Siamo insomma persuasi che la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni resti imprescindibile su tutto il territorio nazionale'. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, rispondendo al question time oggi, alla camera, sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle prospettate iniziative legislative in materia di autonomia differenziata.

'Condivido la preoccupazione manifestata dagli interroganti che il finanziamento dei Lep sia ritardato o rinviato sine die: non puo' sfuggire tuttavia come il problema non sia di natura politica - giacche' nessuno dubita della loro importanza - ma abbia piuttosto natura finanziaria, per la mole di risorse necessarie per l'immediato finanziamento di tutte le materie Lep', ha aggiunto Gelmini. 'Nelle approfondite interlocuzioni con il MEF, ho chiesto che, in parallelo con l'avvio dell'autonomia differenziata, si trovino le risorse per finanziare almeno un LEP, come si e' fatto in materia di asili nido. E che possa dunque realizzarsi, nel segno dell'unita' a cui tutti aspiriamo, una conciliazione fra le istanze dei territori piu' svantaggiati e le aspettative delle Regioni economicamente piu' sviluppate', ha concluso la ministra.

