Autonomia differenziata: comitato referendum, superate 500mila firme digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - 'In sole tre settimane abbiamo raggiunto mezzo milione di firme digitali, il numero previsto dalla Costituzione per promuovere il referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. Un risultato davvero straordinario, e per certi versi inaspettato per la sua rapidita', peraltro conseguito in pieno agosto, un mese per nulla favorevole a questo genere di iniziative'. Cosi' in una nota del Comitato referendario ricordando che per le sottoscrizioni online la procedura di validaziome e' automatica, grazie al collegamento della piattaforma con l'anagrafe nazionale (ANPR). 'A queste vanno aggiunte - si legge nella nota - le centinaia di migliaia di firme raccolte nei banchetti che abbiamo organizzato capillarmente in tutte le Regioni, queste si' da certificare una per una, cosa che ovviamente faremo con il massimo rigore'. 'Consideriamo quello appena compiuto solo il primo passo. Abbiamo ancora un mese a disposizione e intendiamo utilizzarlo per intero', promette il comitato.

com-Dca

