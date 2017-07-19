Autonomia: Cirio (Piemonte), passo avanti verso modello piu' moderno ed efficiente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 lug - 'Il via libera del Senato alle pre-intese sull'Autonomia differenziata rappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello istituzionale piu' moderno, efficiente e vicino ai territori". Cosi' il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commentando il via libera del Senato alle pre-intese sull'Autonomia differenziata con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. "Per il Piemonte significa poter valorizzare maggiormente le proprie competenze, rendere piu' efficace l'azione amministrativa e garantire servizi sempre piu' rispondenti alle esigenze di cittadini, imprese ed enti locali - dice il governatore piemontese -.

Continueremo a lavorare con il Governo e con il ministro Roberto Calderoli affinche' questo percorso giunga rapidamente a compimento, con l'obiettivo di offrire opportunita' di crescita e sviluppo all'intero Paese, partendo dalla forza delle sue Regioni'.

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(RADIOCOR) 16-07-26 16:57:36 (0579) 5 NNNN