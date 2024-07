Autonomia: Cartabellotta, con gap Nord-Sud necessario finanziare Lep sanita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Nel dettaglio, il report del ministero della Salute mostra che solo Puglia e Basilicata si trovano tra le 13 Regioni adempienti, collocandosi rispettivamente in terzultima e in ultima posizione tra quelle 'promosse'. Il punteggio totale elaborato da Fondazione Gimbe per le tre aree ospedale, prevenzione e cure territoriali, 'mostra ancora piu' chiaramente l'entita' del gap Nord-Sud: infatti - rilevano dalla Fondazione - ai primi 10 posti si trovano 6 Regioni del Nord, 4 del Centro e nessuna del Sud, mentre nelle ultime 7 posizioni - fatta eccezione per la Valle D'Aosta - si collocano solo Regioni del Mezzogiorno'. Nel 2022 inoltre quasi la meta' delle Regioni ha performance inferiori al 2021, seppure con gap notevolmente diversi: Umbria (-0,03), Sardegna (-3,57), Campania (-4,47), Liguria (-6,86), Lazio (-8,06), Marche (-14,7), Molise (-17,48), Friuli Venezia Giulia (-23,13), Calabria (-24,74), Abruzzo (-30,86). 'Anche questo dato - commenta Cartabellotta - conferma l'aumento del divario Nord-Sud: infatti, fatta eccezione per Liguria e Friuli-Venezia Giulia, tutte le Regioni in cui si rilevano riduzioni dei punteggi totali si trovano al Centro o al Sud del Paese'.

