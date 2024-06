Autonomia: Caltagirone, aggrava problema decentramento risorse, rischio per Roma

26 giu(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "Il provvedimento sull'autonomia regionale non fa che aggravare il problema" del divario di Roma, derivante dal decentramento amministrativo a favore dell'Europa: "si decentrano risorse, quindi occupazione, pil e imposte locali". Lo ha detto l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone aprendo il convegno del Messaggero su "La sfida Capitale". "Roma e' una Ferrari, ma un e' una Ferrari senza benzina - ha proseguito - Con l'autonomia si e' creata un'altra spinta al decentramento e quindi un possibile impoverimento. Dobbiamo chiedere norme che ripristino i flussi finanziari che ci sono stati portati via perche' se non li ripristiniamo in fretta i romani non trovando lavoro se ne andranno e questo portera' una ulteriore crisi demografica".

