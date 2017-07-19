Autonomia: Calderoli, voto odierno Liguria ottima notizia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - 'Anche in Liguria e' arrivato il via libera agli schemi di intesa definitiva che consentiranno di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, seguendo a ruota gli amici del Veneto. Una buona notizia per la Regione, che ha cosi' portato a termine il suo iter, e per il percorso complessivo della riforma. Congratulazioni al presidente Bucci che ha seguito la partita con attenzione e dedizione, ottimamente supportato anche da Alessandro Piana e dal suo lavoro svolto in precedenza. Ora attendiamo il voto in Lombardia, previsto per domani, e nei prossimi giorni quello del Piemonte, cosi' da concludere la fase finale delle Regioni e poter procedere con l'ultimo miglio in Parlamento. Come ho gia' detto, non vedo l'ora di poter portare questo provvedimento in Consiglio dei Ministri e ogni voto regionale e' un passo che ci avvicina sempre piu' alla meta'. Cosi' il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, commentando entusiasta il voto del Consiglio regionale in Liguria.

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