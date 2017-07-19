Autonomia: Calderoli sigla pre-intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

Domani e mercoledi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli procedera' nei prossimi giorni alla firma delle pre-intese sull'autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. "A nome del Governo - viene precisato in una nota - e con l'autorizzazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espresso soddisfazione per l'attuazione del programma di Governo e condivide il percorso intrapreso per il completamento dei negoziati.

Ciascuna delle singole pre-intese impegna il Governo e la rispettiva Regione a concludere i negoziati gia' avviati, con l'obiettivo condiviso di raggiungere un'intesa, riguardo a funzioni concernenti le materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.

Il ministro Calderoli si rechera' personalmente in ognuna delle sedi istituzionali per la sottoscrizione delle pre-intese, con il seguente calendario: martedi' per il Veneto alle ore 11 presso Palazzo Balbi a Venezia con il governatore Luca Zaia; martedi' alle ore 17 presso Palazzo Lombardia a Milano insieme al governatore Attilio Fontana; mercoledi' alle 10 presso il Grattacielo Piemonte a Torino con il governatore Alberto Cirio; alle ore 14 presso Palazzo Regione Liguria a Genova insieme al governatore Marco Bucci La stipula delle pre-intese - viene ricordato nella stessa nota - fa seguito alle recenti iniziative delle Regioni e alle richieste di riprendere i procedimenti gia' avviati nel 2017 per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione della Costituzione (terzo comma dell'articolo 116). E' volta al completamento dei negoziati nel solco tracciato dalla legge di attuazione 86/2024 e nell'osservanza della sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale'.

com-fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-11-25 15:11:55 (0421)GOV,PA 5 NNNN