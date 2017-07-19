Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Autonomia: Calderoli, riforma non e' mai finita nell'armadio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - La riforma sull'Autonomia "non e' mai finita nell'armadio". Lo ha detto il ministro per l'Autonomia Roberto Calderoli ad Atreju. "Non c'e' solo l'autonomia differenziata - ha aggiunto Calderoli - stiamo facendo anche la riforma di tre statuti speciali, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Poi c'e' anche l'autonomia differenziata, approvata nel 2024 con quattro regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria che hanno chiesto di attivare i negoziati e abbiamo individuato quattro materie".

            vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 13-12-25 16:57:27 (0372)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.