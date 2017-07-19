Autonomia: Calderoli, riforma non e' mai finita nell'armadio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - La riforma sull'Autonomia "non e' mai finita nell'armadio". Lo ha detto il ministro per l'Autonomia Roberto Calderoli ad Atreju. "Non c'e' solo l'autonomia differenziata - ha aggiunto Calderoli - stiamo facendo anche la riforma di tre statuti speciali, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia. Poi c'e' anche l'autonomia differenziata, approvata nel 2024 con quattro regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria che hanno chiesto di attivare i negoziati e abbiamo individuato quattro materie".

vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-12-25 16:57:27 (0372)GOV,PA 5 NNNN