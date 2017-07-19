Autonomia: Calderoli, percorso prosegue su piu' fronti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - 'L'autonomia avanza su piu' fronti sia nazionale che locale. Proprio oggi e' stato incardinato il disegno di legge delega per la determinazione dei Lep, che attendono di essere fissati da oltre vent'anni e che consentiranno di ridurre i divari tra le diverse zone del Paese, dovendo essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La commissione ha fissato a lunedi' la scadenza dei termini per le proposte di audizioni'. Cosi' il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. 'Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle autonomie speciali - prosegue Calderoli - ci sono buone notizie sia per il Trentino-Alto Adige che per il Friuli-Venezia Giulia. E' stato infatti votato il mandato al relatore per la riforma dello Statuto, che dunque e' pronta per il passaggio in seconda lettura nell'Aula del Senato.

Avanza anche la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia: e' stato incardinato il provvedimento, che si avvia verso la quarta e definitiva lettura a Palazzo Madama.

Tutti tasselli di un puzzle complessivo che risolvera' sia la questione meridionale, sia quella settentrionale, a beneficio di tutti i cittadini. Il mio lavoro va esattamente in questa direzione'.

