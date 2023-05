Autonomia: Calderoli, inizia iter in commissione al Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mag - 'E' ufficialmente iniziato il percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata'. Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. 'La riforma e' stata incardinata oggi stesso in prima commissione Affari Costituzionali del Senato, esattamente come annunciato nei giorni scorsi e in linea con il programma stabilito - ha aggiunto Calderoli - La commissione ha stabilito di procedere con delle audizioni, che verranno stabilite come i gruppi riterranno opportuno e dovrebbero essere circa una cinquantina. Il mio auspicio e' che questa possa essere la sede di un confronto politico serio e costruttivo, basato sui contenuti e non sulle ideologie'.

