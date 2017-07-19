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            Autonomia: Calderoli, Governo predisporra' un Ddl per ciascuna Regione

            Su salute-coordinamento finanza pubblica e 'materie non-Lep' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - "Preannuncio sin d'ora che il Governo intende procedere alla predisposizione di un singolo Ddl per ciascuna Regione, corredandolo di due allegati contenenti gli schemi di intesa definitiva riferiti rispettivamente alla materia 'tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica' e alle materie non Lep, in tal modo potra' essere preservata la specificita' della materia Lep che sulla base della legge ha costituito oggetto di autonomo negoziato". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali e Autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo nell'Aula della Camera in replica al termine della discussione generale sulle relazioni della commissione Affari costituzionali relative alle pre intese tra Esecutivo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica".

            Bof.

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            (RADIOCOR) 20-07-26 13:59:47 (0330)SAN,GOV,PA 5 NNNN

              


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