Autonomia: Calderoli, definiti schemi di intesa preliminare, mercoledi' in Cdm

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Si e' svolto oggi presso la sede del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie un incontro tra il ministro Roberto Calderoli e i presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che lo scorso novembre hanno sottoscritto con il Governo le pre-intese per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a funzioni concernenti le materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica. 'L'incontro ha avuto esito positivo: gli schemi di intesa preliminare, gia' concordati con gli altri ministeri, sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri. C'e' piena sintonia con i 4 governatori, che parteciperanno alla seduta del Cdm di mercoledi' durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell'Autonomia per le Regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realta' potranno seguirlo, al di la' degli schieramenti ideologici e per partito preso', cosi' il ministro Roberto Calderoli, al termine della riunione.

