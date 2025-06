Autonomia: Calderoli, Cdm approva riforma Statuto Trentino-Alto Adige

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Per l'autonomia dei territori e' un ulteriore passo avanti, rispettando l'impegno preso con le Province Autonome e in tempi decisamente rapidi, esattamente come promesso'. Lo annuncia con soddisfazione il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge costituzionale di modifiche dello Statuto. 'Con questa storica riforma - ha aggiunto il ministro - abbiamo previsto il ripristino degli standard di autonomia, l'aggiornamento delle competenze e la garanzia della rappresentanza dei gruppi linguistici. Un passaggio atteso tanto tempo e per cui mi ero preso l'impegno con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Ora che anche il Cdm ha dato il via libera definitivo, il ddl costituzionale puo' finalmente iniziare il suo percorso in Parlamento', conclude Calderoli.

