Autonomia: Calderoli, avanza nostra storica battaglia, ora confronto con Regioni

Anche da Camera via libera a relazioni su preintese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - 'Il percorso dell'Autonomia prosegue anche oggi, esattamente come previsto. Ora che il Parlamento si e' espresso con atti di indirizzo, ci confronteremo con le Regioni e verranno stilati gli schemi di intesa definitivi. Tocchera' poi alle Regioni, sentiti i propri Enti locali, approvare il rispettivo provvedimento. Dopodiche' i testi torneranno al Governo che li inviera' nuovamente in Parlamento per l'ultimo miglio, quello che porta all'approvazione finale della riforma". Il ministro degli Affari regionali e Autonomie. Roberto Calderoli, commenta cosi', in una nota, il via libera dell'Aula della Camera, dopo quello del Senato della settimana scorsa, alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare per l'Autonomia differenziata con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le intese riguardano, in particolare, le funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare e integrativa, professioni, tutela della salure-coordinamento della finanza pubblica.

"In poche parole - conclude il ministro - passo dopo passo si avvicina la meta per questa storica battaglia, che e' della Lega e di tutto il centrodestra, oltre che la mia ragione di vita. Il nostro impegno andra' avanti fino al termine del percorso perche' crediamo in questa opportunita' di trasparenza e responsabilita', con granitica convinzione'.

Bof.

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