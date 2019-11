Autonomia: Boccia, varo Legge quadro venerdi' o prossima Stato-Regioni

Clima partecipazione collettiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - "C'e' un clima di partecipazione collettiva di costruzione del percorso, venerdi' ci sara' una Stato-Regioni straordinaria e spero che il testo sara' varato se non questo venerdi' alla prossima riunione". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in audizione presso la commissione bicamerale per il Federalismo fiscale facendo riferimento ai lavori con le diverse Regioni e alla bozza di Legge quadro sull'autonomia gia' trasmessa a tutti i presidenti regionali. "Legge quadro e intese devono poi avere il parere del Parlamento con modalita' che decideremo, vediamo qual e' la strada migliore e i presidenti di Camera e Senato ci diranno come intendono gestire gli atti da me trasmessi", ha detto Boccia.

