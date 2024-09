Autonomia: Boccia (Pd), da Giorgetti bugia, e' incompatibile con bilancio Stato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - "Rispondendo all'interpellanza presentata a tutte le opposizioni unite, il Ministro Giorgetti ci ha detto una verita' e una bugia. La verita' e' che non ci sono risorse ed e' sotto gli occhi di tutti che il Ddl Spacca Italia di Calderoli rischia, se dovesse andare avanti, di spaccare l'Italia in 20 piccoli staterelli. La bugia e' che non incide sui conti dello Stato". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, commentando la risposta di Giorgetti in Aula all'interpellanza delle opposizioni sull'impatto dell'Autonomia differenziata sui conti pubblici. "Noi siamo gia' in procedura di infrazione a Bruxelles e il piano settennale che il Governo ha concordato in Ue non prevede e non prevedera' l'Autonomia differenziata. Ma Giorgetti ha detto una bugia anche a Luca Zaia sulle materie non Lep, perche' Giorgetti immagina che si possa andare avanti e aspettare le risposte dei singoli ministri coinvolti, o dei giudici di pace, o del credito agrario, o delle casse di risparmio. Ma noi siamo convinti che quelle risposte non arriveranno mai. Perche' e' evidente che senza risorse anche le materie non Lep non possono essere devolute'.

