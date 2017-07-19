Autonomia: Bizzotto (Lega), Senato approva pre-intese, avanti spediti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - "L'approvazione da parte del Senato delle pre-intese tra Governo e Regioni rappresenta un passo decisivo e fondamentale verso la piena attuazione dell'autonomia differenziata. Il Veneto, che ha fatto da apripista a livello nazionale, e' pronto da anni a mettere in atto l'autonomia grazie ad un mandato popolare forte e chiaro sancito dal trionfale referendum del 2017.

Insieme a Lombardia, Liguria e Piemonte abbiamo intrapreso questa battaglia e invitiamo anche le altre Regioni a unirsi in questo percorso virtuoso di responsabilita' e buona amministrazione". Cosi' la senatrice della Lega Mara Bizzotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Perche' - aggiunge in una nota - l'autonomia e' una riforma assolutamente necessaria che fara' diventare il nostro Paese piu' moderno, piu' efficiente e piu' competitivo, e che portera' enormi benefici non soltanto a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, ma a tutta l'Italia.

Un sincero ringraziamento va al ministro Calderoli per il grande lavoro che sta realizzando. Andiamo avanti cosi', spediti e compatti, fino al traguardo finale, perche' prima si realizza l'autonomia e meglio e' per tutti".

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