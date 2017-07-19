Autonomia: Aula Senato respinge ordini del giorno delle opposizioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - L'Aula del Senato ha respinto cinque ordini del giorno presentati dalle opposizioni, e non preclusi, sulle quattro risoluzioni della maggioranza sulle pre-intese tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Sugli ordini del giorno il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli aveva espresso parere contrario.

nep.

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(RADIOCOR) 16-07-26 14:14:54 (0434)PA 5 NNNN