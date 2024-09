Automotive: Uilm, situazione drammatica, serve mobilitazione unitaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - 'Di fronte a un tavolo automotive che non ha migliorato ma peggiorato la situazione, stabilimenti quasi fermi, con una produzione al minimo storico e record di cassa integrazione, il disimpegno di Stellantis dall'Italia, con l'assenza di modelli in grado di garantire l'occupazione, lo stop al progetto della Gigafactory di Termoli, la mancanza di commesse alle imprese della componentistica e dei servizi che stanno causando la perdita di migliaia di posti di lavoro, non e' piu' rinviabile una grande mobilitazione unitaria che coinvolga i lavoratori di Stellantis e di tutta la filiera". Lo ha detto la Uilm nel documento del coordinamento nazionale di Stellantis tenutosi a Roma, sottolineando che a tutto questo si aggiunge "una politica europea confusa e mal gestita sulla transizione all'elettrico che sta mettendo in ginocchio l'intera industria dell'auto. Una situazione drammatica davanti alla quale non possiamo rimanere fermi ed essere spettatori di una desertificazione industriale che comporterebbe effetti occupazionali e sociali devastanti'.

Stellantis e il Governo, secondo la Uilm, "hanno gravi responsabilita' e il loro scontro potrebbe fare 200.000 vittime e sancire la fine di un intero settore che rappresenta la spina dorsale dell'industria ed economia nazionale. Il sindacato, quindi, reputa "non credibile l'ipotesi di trovare una soluzione a tutti i problemi attraverso l'arrivo di un investitore cinese, che potrebbe costituire una opportunita' solo se portasse nuove produzioni e non certo se si sostituisse agli attuali produttori". Per questi motivi "continueremo a cercare interlocuzioni con tutti coloro che, a iniziare dalle amministrazioni regionali, hanno a cuore come noi la salvaguardia del lavoro e dell'industria', si legge in una nota, in cui si sottolinea che e' "necessaria una grande mobilitazione unitaria, che pretenda un cambio di strategia di Stellantis, con la produzione in Italia di modelli di larga diffusione, la dimostrazione della doverosa responsabilita' sociale piu' volte sbandierata, un forte sostegno alle imprese dell'indotto e infine l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni, ormai indispensabile vista la gravita' e la vastita' di cio' che sta accadendo nel settore automotive'.

